23日もサクラ開花の便りが届きました。気になる今後のサクラの「開花予想」。ウェザーニュースによりますと、飯田市の天龍峡は現在5分咲き。24日にも満開を迎える予想です。松本城と上田城跡公園は今月30日。タカトオコヒガンザクラで有名な伊那市の高遠城址公園は今月末。長野市の城山公園は来月3日の予想です。今年の開花は早い予想です。長野の標本木でも平年より1週間ほど早い開花予想です。今週は特に平年よりも