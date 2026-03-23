ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、人気期間限定メニューを復刻する神座40周年企画「かむ博」の第1弾として、『香ばし野菜のスタミナラーメン』を3月25日〜5月20日の期間限定で販売する。【画像】期間限定で復活する『香ばし野菜のスタミナラーメン』2024年度発売された期間限定メニューでNo.1売上を記録した「スタミナラーメン」が、人気期間限定メニューを復刻する神座40周年企画「かむ博」の第1弾として登場する。