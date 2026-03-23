俳優伊藤淳史（42）と原日出子（66）が23日、都内でNHKスペシャル「富士山大噴火迫る“灰色の悪夢”」（4月5日、12日午後9時）の取材会に出席した。火山大国の日本が将来直面する可能性のある富士山噴火の現実をドラマとドキュメンタリーで伝える2026年最初のNHKスペシャル。伊藤は「当事者意識を持つことができました。NHKスペシャルさんでやるということは、富士山の噴火も遠い未来ではないのではないかなと。東京でもあそこま