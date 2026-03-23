【第12話】 3月20日公開 第12話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月20日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第12話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第12話では、インテグラルがヴァチカンの教皇庁特務局第13課イスカリオテ機関長・マクスウェルに呼び出される。両者の護衛としてついてきたアーカードとアンデルセン神父が再び邂逅することになるのだが……。