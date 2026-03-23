マウリ・タピアによるソロプロジェクト ロス・レトロスが、一十三十一、JINTANA & EMERALDSを迎えたスリーマンライブを7月2日にビルボードライブ東京で開催する。 （関連：SGが語りかける「心の中の花はずっと咲いている」ということあたたかさに包まれたビルボードライブレポ） ロス・レトロスは、カリフォルニア出身のメキシコ系アメリカ人シンガーソングライター マウリ・タピアによ