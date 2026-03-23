3月シリーズでウルグアイ代表、日本代表と対戦するイングランド代表において、負傷のFWエベレチ・エゼ(アーセナル)に代わってMFハービー・バーンズ(ニューカッスル)が追加招集される見込みだという。英『BBC』が伝えた。イングランドサッカー協会(FA)は20日に、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。メンバーに名を連ねていたエゼだが、下肢の負傷によって22日に開催されたカラバオ杯決勝を欠場。