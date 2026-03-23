フォーサーズ事務局は、4月3日（金）の「フォーサーズの日」を記念したプレゼントキャンペーンを開催する。 OMデジタルソリューションズ株式会社が運営・管理するフォーサーズ事務局が主催するもので、X上で「私がマイクロフォーサーズを選ぶ理由」をテーマにした投稿を募集。計7名に、Amazonギフトカード3,000円分をプレゼントする。 参加する