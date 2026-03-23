Ulanziの小型ストロボ「SL01 Mini」がAmazonで20%OFFの2,799円になっている。 GN8のストロボで、重量わずか33g。カメラバッグに忍ばせておけば、いざという時の補助光として重宝しそうだ。 発光量は1/1、1/2、1/4、1/8の4段階で調整できる。充電はUSB Type-C経由で、フル充電まで約1時間だという。屋外でモバイルバッテリーから充電できるのも心強い。