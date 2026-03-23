ツツジの名所として知られる諫早市の諫早公園で23日、地元経営者らが育てたツツジの移植が行われました。 （諫早西ロータリークラブ 吉田 健一郎 会長） 「園児の皆さんが成長するのと同じように、このツツジも毎年きれいな花を咲かせ、ここを訪れる方々の心を和ませることを願う」 ツツジを植えたのは、地元経営者らでつくる「諫早西ロータリークラブ」です。 毎年4月に開かれる『諫早つつ