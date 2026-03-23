【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月3～5日に開催される、都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）と、みなとみらい21地区を中心とした、都心臨海部の音楽施設・民間イベントや音楽団体、横浜市などが一体となって作り上げる『Live！横浜』が同時開催。そしてこのたび両イベントの連携取組が発表された 横浜を訪れた人々が、街中で自由に様々なコンテンツに出