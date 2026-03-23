【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベントが3月23日、東京・東京ミッドタウン・ホールBで行われ、柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、 ムロツヨシ、土井裕泰監督が登壇。4月2日の世界独占配信を前に、作品について濃密なトークを展開した。 ■「（共演した柳楽優弥は）「本当人柄も好きだし、全部好きです」（松村北斗） 本作は、累計1,800万部を突