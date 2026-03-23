平和公園の原爆供養塔に納められ、「遺髪」のDNA型鑑定で初めて身元が判明した遺骨が、遺族に引き渡されました。平和公園にある原爆供養塔には、引き取り手のないおよそ7万人の遺骨が納められています。3月22日、身元が特定された遺骨が遺族らに引き渡されました。■遺族「よかったね。」返還されたのは、13歳で被爆し亡くなった「梶山初枝さん」の遺骨です。きっかけは2025年5月。名前が分かっている812人が記載された納骨