○大光 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる15万株(金額で8565万円)を上限に、3月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＧＭＯコマス [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.00％にあたる16万6000株(金額で2億6560万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から6月30日まで。 ○日立 [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.00％にあたる4600万株