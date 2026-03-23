―自然界で分解されにくい人工の化学物質、除去・分解・不使用技術で企業の取り組み広がる― きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時2600円を超える急落となり、5万1000円台を割り込む場面があった。全体相場は依然として中東情勢に振り回される展開が続いている。一方、地合い悪のなかでも個別では対米投融資をはじめ政策期待のある銘柄を中心に物色意欲はまだついえていないものの、短期で値動きが激しく投資