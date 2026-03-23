23日午後、鹿屋市で住宅1棟と倉庫2棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、鹿屋市王子町の住宅です。警察によりますと、23日午後2時12分ごろ目撃者から「火事です。家が燃えています」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、西田郁男さん(88)の木造平屋建て住宅1棟と隣接する木造の倉庫2棟を全焼しました。西田さんは妻と2人暮らしで、出火当時、妻は外出