3月20日、三重県の高速道路で6人が死亡した事故で、逮捕された広島の大型トラックの運転手の女が「前をしっかり見ていなかった」と供述していることがわかりました。この事故は3月20日、三重県の新名神高速道路のトンネル出口付近で、大型トラックが渋滞で止まっていた乗用車に追突するなどして、車3台が炎上し子ども3人を含む6人が死亡したものです。大型トラックを運転していた広島の運送会社に勤める容疑者が逮捕・送検され