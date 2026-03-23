鹿児島港で23日、桜島フェリーが風に煽られ隣のクルーズ船に接触しました。ケガ人はいませんでした。23日午前5時半過ぎ、鹿児島港で桜島フェリーを岸壁から移動させる際、風に煽られ、隣のクルーズ船「クイーンズしろやま」に接触しました。桜島フェリーに乗客はおらず、乗組員7人にもケガはありませんでした。クルーズ船に人は乗っていませんでしたが、展望デッキの手すりと船の