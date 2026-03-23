春は旅立ちの季節です。広島大学の卒業式が行われ、およそ3700人が門出の日を迎えました。■卒業生代表「広島大学で過ごした日々の思い出はこれから先、困難に直面した時にも私たちを支えてくれる大きな力となるに違いありません。」東広島市で行われた広島大学の卒業式。コロナ禍の影響が残る中入学した卒業生に対し、越智光夫学長は「家族や恩師への感謝の気持ちをいつまでも持ち続けて欲しい」と、はなむけの言葉を贈りまし