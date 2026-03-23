南さつま市の田んぼで地元の子どもたちが、超早場米「金峰コシヒカリ」の田植えを行いました。南さつま市の田んぼで植えられているのは、超早場米の「金峰コシヒカリ」です。南さつま市の温暖な気候を活かし、毎年この時期に田植えが行われ、7月後半に稲刈りが始まります。（小学生）「ここから始める。うんいいよ」23日は、南さつま市やJAの職員のほか、地元の小学生が参加して、田植えに挑戦しました。（小学生）「精一杯