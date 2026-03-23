日本板硝子が株式の非公開化を検討していることが23日、分かった。銀行団や投資ファンドから、増資などで数千億円規模の支援を受けるもようだ。本業のガラス事業が伸び悩んでおり、財務体質を強化して構造改革を進める。非公開化が実現すれば、東京証券取引所プライム市場の上場は廃止となる見通し。日本板硝子は23日夕、非公開化を検討しているのは事実とした上で、24日に取締役会を開き決議する予定とのコメントを出した。