熊本市議会の2月定例会は、市立小学校での給食費の完全無償化などを盛り込んだ来年度予算案を可決して閉会しました。 【写真を見る】来年度当初予算を可決 3年連続で過去最大を更新 交通渋滞対策や子育て支援に重点 市長給料も据え置き熊本市議会 可決した来年度当初予算の総額は約4378億円で、3年連続で過去最大を更新しました。 主な事業では、西環状道路の整備や自動運転バスの実証運行などの渋滞対策に約132億円。 不妊