池上曽根遺跡の発掘調査で見つかった、楼閣のような高層建物とみられる大型の柱穴＝大阪府和泉市（同市提供）大阪府和泉市は23日、国史跡で弥生時代を代表する池上曽根遺跡の発掘調査で、約1.5メートル四方の柱穴9基を発見したと発表した。柱穴は大型で正方形に並び、楼閣のような高層建物が弥生時代中期にあった可能性を示す。この時期では全国的にも珍しいという。市によると、柱穴から想定される建物は約3.7メートル四方。