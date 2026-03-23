日本ハムのフランミル・レイエス外野手が２３日、エスコンフィールドで行われたチーム練習に参加し、２７日のソフトバンク戦（ペイペイ）で開幕するシーズンへの意気込みを口にした。オフのトレーニングからキャンプ、オープン戦と調整は順調。「体的にもメンタル的にも開幕する準備はできている。コンディションは最高」と手応えを口にした。今季の目標の数字には「（ホームラン）５０本は狙っているし、１００打点は狙いた