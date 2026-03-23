テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が２０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演。２００８年に年間獲得賞金１億円超えを果たすなど元賞金女王として活躍したトップアスリートの「オフレコ」を深掘りした。「アスリートの恋愛事情や出会い」の話題で「女子プロゴルファーのみなさんはどんな方とお付き合いす