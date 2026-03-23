アメリカ・ハワイ州で、勢いよく流れ落ちる茶色い水。降雨の影響で水位が上昇したダムです。3月20日、ハワイ州では過去20年で最大規模の洪水に見舞われ、周辺地域一帯が水没する事態に。ホノルル市の危機管理当局は、オアフ島北部にあるワヒアワダムの水位が上昇し、ダムが決壊する恐れがあるとして下流の住民に避難命令を出しました。浸水した街を歩く男性は「ネコを助けに行こう」と話し、行方不明になったネコを捜していました