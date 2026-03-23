モデルでラジオパーソナリティーの川村茉由（34）が23日までに、インスタグラムを更新。DJ南城大輔（49）との結婚と妊娠を発表した。川村は「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではありますが、ご報告があります。この度、新しい命を授かったことをご報告させて頂きます。また、同じラジオ局でDJをしている南城大輔さんと結婚し、これまで夫婦として歩んでまいりましたことも、併せてご報告させて頂きます」と報告した。