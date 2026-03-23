3月8日、9人組アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xアカウントが、同日の放送内容を告知。そのトークテーマが思わぬ注目を集めている。公式Xでは、《今日は！新企画》と題して放送内容を紹介。番組ではTBSの杉山真也アナウンサーをゲストに迎え、『ロイヤルに学ぶ…アナウンサーのtechnic』というテーマでトークをおこなうことが明かされた。しかし、