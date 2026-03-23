一部週刊誌に熱愛が報じられたアイドルグループ『Snow Man』の宮舘涼太。そんな報道から1カ月が経とうとしているが、3月20日、宮舘らしき男性のプライベート映像が露出し、ファンからは大ブーイングが巻き起こっている。報道であがった宮舘の熱愛のお相手は、日本テレビの黒田みゆアナウンサーだ。港区のバーで知り合ったとされ、黒田アナが宮舘の自宅を訪れる様子などが報じられた。そんな中、東京・恵比寿にある会員制バーの