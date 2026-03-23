3月20日、女優の瀬戸朝香がInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、注目を集めている。夫・井ノ原快彦（よしひこ）の所属した「V6」が解散して5年が経とうとしているが、メンバーの“元アイドル妻” たちの活躍が際立っているようだ。瀬戸は《次なる役作りのため黒髪にしました》とつづり、近影をアップした。「2025年12月のInstagramで、金色に近いハイトーンを見せた瀬戸さんは、それ以降、明るい髪色を続けていまし