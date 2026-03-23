アップルが3月11日に販売開始した「MacBook Neo」、筆者も1台購入しました。長年のMacユーザーも納得する快適な使い心地を実現した新たなMacBookですが、シリーズの中ではエントリークラスに位置付けられるモデルであるため、機能面ではいくつかの制約もあります。 そこでMacBook Neoの魅力と、購入前に注意しておきたいポイントをまとめてレポートします。 ↑MacBookシリーズの新しいエントリーモデル「MacBook Neo」が誕生