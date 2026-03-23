競泳女子で五輪３大会連続出場の池江璃花子（横浜ゴム）が、今年の２大会での決意表明をした。日本水泳連盟は２３日、都内で記者会見を開き、パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）の競泳男女日本代表を発表。池江は自由形、バタフライで選出された。代表選考も兼ねて２２日まで行われた日本選手権（東京アクアティクスセンター）では女子５０メートル自由形、５０、１００