サイコムは、Pearl Abyss社のオープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」の推奨PC 2機種を3月20日に販売開始した。価格は各種キャンペーンを適用した場合で210,560円から。サイコムの推奨PCに採用されたG-Master Veloxシリーズは、CPUやマザーボード、メモリ、グラフィックスなどの各パーツが標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮できるゲーミングデスクトップPC。「紅の砂漠」推奨PCは、ゲームの推奨スペック基