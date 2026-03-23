アニメ『カリスマ』（TBS系）が、2027年1月から全国放送されることが決定。あわせて、ティザービジュアルとティザービジュアル解禁映像が公開された。【動画】『カリスマ』ティザービジュアル解禁映像「カリスマ」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の開発・運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが手がける二次元キャラクターコンテンツだ。2025年11月に開催さ