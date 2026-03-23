◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）昨年の有馬記念２着馬コスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が今年の始動戦を迎える。１２番人気で激走した前走とは違い、今度は人気を背負う立場。加藤士調教師は「マークもされるし簡単ではなくなりますから」とあくまで慎重だが「早めに入厩して順調です。昨年末から変わらずに来ていますよ