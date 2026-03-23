大相撲の元大関若嶋津で１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者らが約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。取材に応じた二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「寂しい気持ちですね。声かけというか、感謝の気持ちで、懐かしい思い出ばかりでしたね」と声を詰まらせた。２１年１２月に「荒磯」との名跡交換で一門の名跡を