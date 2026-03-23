服だけでなく、バッグも春らしいものを新調したい！ 通勤にも休日のお出かけにも使えるバッグを探すなら【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回は、上品なデザインで高見えも期待できるバッグをピックアップしました。 洗練された印象のスクエアバッグ 【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」\4,980（税込） レザー調素材で