大相撲の元大関・若嶋津で、１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者ら約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。元小結で、ＮＨＫ大相撲解説者の舞の海さんが弔問後に取材に応じ、生前の人柄を語った。「巡業出た時には『いつも行くぞ』と言って誘ってくれた。船橋巡業前日には当時の松ケ根部屋に泊まって飲んだ。大ジョ