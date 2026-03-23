接客業をしていると、時にはお客さんから心ない言葉を投げかけられることもありますよね。今回は、レジ打ちの仕事をしている友人の身に起こった驚きの体験談を紹介します。 レジ打ちの仕事をしていると…… 私はスーパーでレジ打ちのパートをしています。毎日毎日、本当にいろいろなお客さんがやってくるスーパー。小さなお子さんからお年寄りまで、時には驚くようなお客さんがやってくることも