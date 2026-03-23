帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、8月1日に東京・渋谷WWW Xにてワンマンライブを開催することを発表した。公演タイトルは＜ひとりぼっちのパレード＞。当日は、楽曲の世界観を増幅させる緻密な映像演出が予定されており、視覚と聴覚の両面から「帰りの会」の真骨頂を体感できる一夜になるという。また、アニメ『暗殺教室』とのコラボレーションMVがYouTubeのジャンプチャンネルにて公開された。今回のコラボM