メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の緊迫化を受け、東海地方の経済団体トップが、企業活動や国民生活への影響について懸念を示しました。 中部経済連合会の勝野哲会長は23日の定例会見で、緊迫する中東情勢について東海地方の経済への影響について見解を示しました。 「自動車などへの生産計画、物流や生産コストへの影響、ガソリン価格やこの先見込まれる電気・ガス価格の上昇など、今後当地の企業活動や国民生活