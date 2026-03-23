物価高が続く中、2026年4月から公立小学校の給食無償化が始まる予定です。しかし、自治体ごとにかかる費用は違います。学校で作るのか、給食センターで作るのか、そこから地域が抱える課題もみえてきました。 ■給食が好きになる!?「見える給食室」 愛知県犬山市の犬山南小学校、子供たちの大好きな給食の時間がやってきました。 この日のメニューは鶏肉たっぷりの“チキンチキンごぼう”に、