女優のシドニー・スウィーニー（28）が、ドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」に出演するまで、自身の大きな胸について「自信が持てなかった」と明かした。 【写真】ランジェリーブランドをローンチ横から見てもスゴすぎる有名女優 10代の頃は自分の体を「隠したい」とばかり思っていたシドニーだが、HBOのドラマシリーズでキャシー役を演じたことで、自分自身を受け