元TBSでフリーの宇垣美里アナウンサー(34)のマネジャー公式インスタグラムが22日に更新され、「NEEDS by T&G WEDDING新ブランド発表会」に出席した時のオフショットを公開した。 【写真】背中の美しさが際立つ後ろ姿 「T&Gさんが展開する「MIRROR MIRROR」の素敵なウェディングドレスを着て登壇トークセッションにも参加しました」と記し、背中がぱっくりと開いた純白のウエディングドレ