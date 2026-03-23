市選管に署名を提出した「笠岡市議会議員の定数を考える会」笠岡市中央町 岡山県笠岡市議会の議員定数削減を求める市民団体が23日、条例改正の直接請求に必要な署名を集め選挙管理委員会に提出しました。審査で問題がなければ、今後、市長に直接請求を行います。 署名を提出したのは市民団体「笠岡市議会議員の定数を考える会」のメンバーです。 市民団体は、市の財政健全化プランで福祉や子育てなどの予算が削