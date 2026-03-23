J2・J3特別リーグ第7節が各地で開催明治安田J2・J3百年構想リーグは3月21日、22日に第7節の全試合が行われた。WEST-Bグループでは、昇格組のテゲバジャーロ宮崎がロアッソ熊本を破り、開幕から無傷の7連勝を達成。独走態勢を築くその勢いに、SNS上では「宮崎は完全に独擅場」「強すぎないか？」と大きな話題を呼んでいる。各グループで混戦が続くなか、WEST-Bでは宮崎の強さが際立っている。2位の鹿児島ユナイテッドFCがガイナ