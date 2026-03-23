お出掛け日和となった22日までの3連休。長野市の城山動物園では「春の動物園まつり」が開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいを見せました。飯山市から「楽しい」Q.何が楽しいですか？「お猿さん」イベントでは、餌やり体験や動物との触れ合いも企画され、来園者は写真を撮るなど思い思いに楽しんでいました。中にはこんな声も…。都内から帰省「物価の上昇はすごく感じているので、今回も実家で宿泊代ただの所で楽しもうかなと思