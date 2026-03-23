県議会の2月定例会は、県の新年度予算案などを可決してきょう閉会しました。県議会の本会議では、人材の確保に重点を置くなど一般会計で6338億円余りの県の新年度予算案を可決しました。きょう可決したこどもまんなか権利条例は、2年をめどに検証し、必要に応じて見直すことなどを求める付帯決議を行いました。慣例で1年ごとに交代している正副議長の選挙では、新たな議長に筱岡貞郎県議を、副議長に山崎宗良県議を賛成多数で選び