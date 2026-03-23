無断・架空の党員登録問題で自民党県連の役職を解任され、先月の衆議院選挙は比例代表で当選した田畑裕明衆議院議員について、比例区の支部長とする自民党本部の方針に県連が同意しました。自民党県連はきょう常任総務会を開き、党本部から示されていた選挙区と比例区の支部長の選任について協議しました。その結果、田畑裕明議員を富山県の衆議院比例区第一支部長に、同じく比例代表で当選した古井康介議員を第二支部長にする党本