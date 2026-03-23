今月7日、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故で、警察はおととい、容疑者の男の立ち会いのもと、実況見分を行いました。未明に事故現場で行われた実況見分で警察は何を調べたのか。交通事故分析の専門家の意見も交えて詳しくお伝えします。長谷川記者のリポートです。長谷川大記者「時刻は午前3時39分です。杉林容疑者とみられる人物が現場付近に到着しました」うつむいたまま、事故のあった交差点に手を合わせ