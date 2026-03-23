富山市のサクラの名所、松川では、遊覧船が今シーズンの運航を始めています。サクラのつぼみがピンクに色づき始める中、きょうは園児たちが遊覧船に乗り、春の景色を楽しみました。サクラの名所として知られる富山市中心部の松川べりでは遊覧船が今月20日から今シーズンの運航を始めています。「いってきまーす」本格的な運航を前にきょうは発船式が行われ、近くの園児らが風景を楽しみました。松川遊覧船の運航